Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" покинула район проведения работ по строительству "Северного потока — 2" и направилось в порт Висмар.

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" покинула район проведения работ по строительству "Северного потока — 2" и направилось в порт Висмар.

"Фортуна" вела укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии с 11 декабря. Уведомление о проведении работ в немецких территориальных водах действовало с 5 по 31 декабря. Датское агентство по мореплаванию ранее предоставило "Фортуне" разрешение на строительные работы в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

Проект "Северный поток — 2" на данный момент завершен на 94%. Из примерно 2460 километров газопровода на сегодняшний день уложено более 2300 километров.

В конце 2019 года США ввели санкции против проекта. В результате швейцарская компания Allseas вынуждена была отказаться от строительства "Северного потока — 2". После этого "Газпром" решил завершить проект самостоятельно, для чего были привлечены российские трубоукладчики, одним из которых является баржа "Фортуна".