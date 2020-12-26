Роскосмос подал иск на 4,7 млрд рублей к РКЦ "Прогресс"

Госкорпорация "Роскосмос" подала иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за сломавшегося спутника.

Госкорпорация "Роскосмос" подала иск к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за сломавшегося спутника.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал начало судебного процесса в своем аккаунте в Facebook.

"Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре "умер" на орбите", — написал он.

Рогозин объясняет, что несмотря на то, что "виновники торжества давно тю-тю", и руководство обеих компаний уже давно сменилось, иск должен быть предъявлен согласно действующему законодательству с включением в него стоимости пуска.

"То есть "виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают", — резюмировал он.

Глава госкорпорации добавил, что в случае игнорирования ситуации, "пойти под суд" придется самим представителям Роскосмоса. Отметим, согласно иску компания-истец требует взыскать с ответчика более 4,7 миллиарда рублей.