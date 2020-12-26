Звезды российской эстрады поздравляют пассажиров метро Москвы с Новым годом

Российские знаменитости начали поздравлять пассажиров московского метрополитена с наступающим Новым годом.

Российские знаменитости начали поздравлять пассажиров московского метрополитена с наступающим Новым годом.

Так, известные голоса можно услышать на эскалаторах и в вестибюлях столичной подземки. С наступающим Новым годом москвичей решили поздравить Полина Гагарина, Дима Билан, Валерий Сюткин, Виктория Дайнеко, Анита Цой и другие популярные исполнители, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Поздравления также подготовили такие именитые писатели, как Олег Рой, Дина Рубина, Михаил Лабковский и Маша Трауб. К юным пассажирам обратятся кот Матроскин из "Простоквашино" в исполнении Антона Табакова и артисты детского театра-студии "Непоседы".

Московские власти ранее сообщили, что не планируют сокращать продолжительность новогодних праздников, чтобы компенсировать нерабочее 31 декабря. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, порекомендовал регионам сделать последний день перед Новым годом нерабочим, передает телеканал "360".