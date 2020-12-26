Украинский аналитик назвал бредом слова Зеленского о войне с РФ

Аналитик Александр Охрименко оценил возможность войны Украины с Россией, о которой заявил президент страны Владимир Зеленский.

Аналитик Александр Охрименко оценил возможность войны Украины с Россией, о которой заявил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил, что выступает против войны с РФ, но готов воевать, если произойдет "нападение", а также мобилизует всех жителей страны — мужчин и женщин. По словам Охрименко, слова Зеленского являются бредом.

"Это пустая риторика, вероятность войны очень маленькая. Я думаю, что большая часть жителей Украины вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией", — рассказал эксперт.

Как считает аналитик, большинство украинцев хорошо относятся к гражданам РФ, поэтому вряд ли Зеленскому удастся "мобилизовать" женщин и мужчин на войну с соседями. Охрименко добавил, что на Украине прошла "мода на войну", она осталась лишь в украинской политике.