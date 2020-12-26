Ученые доказали бесполезность тканевых масок при коронавирусе

Американские специалисты доказали, что тканевые маски являются недостаточно эффективным средством защиты в период пандемии коронавирусной инфекции.

Американские специалисты доказали, что тканевые маски являются недостаточно эффективным средством защиты в период пандемии коронавирусной инфекции.

Ученые из Института физики в США выяснили, что максимально защититься от заражения можно только в случае соблюдения дистанции в два метра. Это расстояние они определили опытным путем с использованием генератора сжатого воздуха для имитации человеческого кашля.

Также эксперты изучили материалы, из которых изготавливаются маски. Были протестированы двухслойная марлевая маска, влажная тканевая маска, а также респиратор №95. Как оказалось, только респиратор сдерживал частицы вируса на 100%, а обычные маски сдерживают вирус всего на 3,6%.

Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо носить маски на улице. Так, соблюдать масочный режим следует только при участии в массовых мероприятиях или во время пребывания в толпе, передает телеканал "360".