Умер двойной агент советской разведки Джордж Блейк

Легендарный советский разведчик и экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк скончался в возрасте 98 лет.

Легендарный советский разведчик и экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк скончался в возрасте 98 лет.

Информацией о смерти Блейка поделились РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Иванова.

Иванов подчеркнул, что полковник СВР в отставке Блейк искренне любил Россию и восхищался подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. О себе легенда разведки отзывалась в шутливой форме: "Я – иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…"

Джордж Блейк начал свою работу на советскую разведку в 1951 году в Корее, а в 1965 году через Берлин перебрался в Москву.