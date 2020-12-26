Грачевский рассказал о возможной продаже "Ералаша"

Российский режиссер и худрук "Ералаша" Борис Грачевский оценивает вариант продажи киножурнала, ведь ему становится все сложнее работать над ним.

Российский режиссер и худрук "Ералаша" Борис Грачевский оценивает вариант продажи киножурнала, ведь ему становится все сложнее работать над ним.

Киножурнал "Ералаш" познакомил не одно поколение российских детей с "веселыми историями". Стало известно, что у сериала может смениться руководство на фоне материальных трудностей, с которыми сталкивается нынешняя команда. Режиссер рассказал в интервью "Вокруг ТВ", что работа над выпусками детского шоу — это его любимое дело, однако на фоне высоких материальных затрат, заниматься сериалом становится все сложнее, ведь Министерство культуры уже не финансирует проект.

По словам Грачевского, сейчас он рассматривает предложения о продаже "Ералаша". Он также отметил, что может при этом не покидать должность руководителя.