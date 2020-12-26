Директор центра Гамалеи призвал есть мясо после вакцинации от COVID-19

Белок нужен для формирования антител.

Белок, употребляемый в пищу, влияет на выработку антител к коронавирусу. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Напомним, что именно в этом центре была разработана первая вакцина против COVID-19 «Спутник V».

По словам Гинцбурга, процесс выработки антител требует много энергии, а потому употребление качественного мяса необходимо, особенно тем, кто поставил прививки против вируса.

А вот отрицательно на формировании антител влияет алкоголь и стресс.

«Различные гормоны с иммунной системой связаны жесткой цепью. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела», — рассказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ разрешил вакцинацию «Спутником V» людей старше 60 лет.