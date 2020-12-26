Александра Бортич рассмешила фанатов "беременным" снимком

Актриса Александра Бортич, не так давно впервые ставшая матерью, довела поклонников до истерики снимком, сделанным в период беременности. Фото актриса назвала своим "бриллиантом".

Актриса Александра Бортич, не так давно впервые ставшая матерью, довела поклонников до истерики снимком, сделанным в период беременности. Фото актриса назвала своим "бриллиантом".

Звезда "Полицейского с Рублевки" и "Шакала" разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram фотографию, сделанную в период беременности. На опубликованном кадре Бортич запечатлена в свободной черной тунике и с выражением лица, передающим весь калейдоскоп ощущений, с которыми она столкнулась в это сложное для каждой женщины время.

"Настроение — фотосессия для беременных, — пояснила актриса в описании к посту. — Простите, но я не могу оставить этот бриллиант себе".

Поклонники, которых выражение лица Бортич низвергло в пучину смеха, с энтузиазмом восприняли опубликованное фото. Они оценили самоиронию, которую уже не в первый раз демонстрирует актриса. В комментариях к ним присоединились и звездные коллеги Бортич. Так, актриса Виктория Исакова со смехом призналась, что обожает артистку. Юморист и блогер Даня Поперечный в свойственной ему ироничной манере поинтересовался, почему фотография до сих пор не стала аватаркой актрисы.