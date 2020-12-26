Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:48   26 Декабря 2020
Общество

Медики РФ зафиксировали рекордные 3 млн заражений коронавирусом за пандемию

Медики РФ зафиксировали рекордные 3 млн заражений коронавирусом за пандемию

Общее количество заразившихся коронавирусом россиян превысило 3 млн человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, с момента начала пандемии коронавирусом заразились рекордные 3 021 964 человека. Медики столицы подтвердили диагноз у 7480 москвичей за весь период. За сутки в России от коронавируса погибли 567 человек. Почти 2,5 млн человек поправились и выписались из больницы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пандемия #коронавирус #заражения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров