Грудинин не сумел присвоить здание муниципального дворца культуры

В ответ на попытку разорить и выгнать муниципальный центр культуры, суд города Видное запретил «красному барину» Павлу Грудинину распоряжаться имуществом местного дворца культуры.

В канун новогодних праздников, 23 декабря, городской суд Видного удовлетворил иск и обеспечительные меры МБУК «Центр культуры Совхоза имени Ленина» к двум структурам «красного барина» Павла Грудинина: ЗАО «Совхоз имени Ленина» и его 100% «дочке» — ООО «Оздоровительный центр».

Суть иска была в следующем. В течение нескольких месяцев 0структуры, полностью подконтрольные Грудинину, отказывались продлевать договор аренды на помещения в местном дворце культуры и пытались выдавить коллектив муниципального центра из здания. Суд встал на сторону муниципального предприятия: за аренду местные власти платили вовремя, деньги на аренду и ремонт в бюджете на следующий год заложили, никто кроме МБУК вести работу в кружках и воспитывать 600 детей не может. Следовательно, посчитал суд, Павел Грудинин и его подручные устраивают провокацию. На этот счет в юриспруденции есть специальное понятие – негаторный иск, по которому добросовестный арендатор может просить суд избавить его от препятствий, которые возводит арендодатель. В качестве обеспечительной меры суд запретил ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Оздоровительный центр» распоряжаться имуществом ДК.

Решение поставит точку в противостоянии, которое длилось с конца лета. Именно тогда пошли первые слухи, что миллиардер-махинатор хочет выгнать детей и коллектив на улицу. После месяцев бесплодной переписки, в течение которых муниципальные власти безуспешно пытались продлить соглашение или согласовать параметры нового, Грудинин во всеуслышание заявил: продлевать договор аренды он не намерен в принципе.

Жители поселка Совхоз имени Ленина не только оставляли подписи под обращением в защиту ДК, но и выходили на серию пикетов. Они требовали от Грудинина не заниматься произволом и дать детям спокойно заниматься. Тот, впрочем, ответил на уличные акции силой: отключил в здании свет и распорядился не пускать во дворец культуры ни работников, ни представителей муниципальной власти. С трудом попал туда даже глава территориального отдела «Картинский» Ленинского городского округа Андрей Извеков.

«ЧОП, охраняющий здание, не пустил некоторых сотрудников учреждения на рабочие места, изнутри заблокировав вход. Мы не понимаем, что происходит внутри здания, в каком состоянии находится имущество, состоящее на балансе дома культуры. Не ясен и принцип, на основании которого представители охранной организации принимают решения о допуске сотрудников в здание. Ко мне обратились жители с просьбой разобраться в ситуации. Но сотрудники ЧОП не пустили в здание и меня. Я смог попасть внутрь только после вмешательства правоохранительных органов. Чтобы таких ситуаций не повторялось, мы самостоятельно заключили договор с охранной организацией. Во-первых, это гарантия, что сотрудники смогут беспрепятственно проходить к рабочим местам и выполнять свои обязанности, а во-вторых, только в этом случае мы сможем обеспечить сохранность имущества ДК, ответственным за которое является, напомню, директор учреждения», — комментировал инцидент Извеков, которому пришлось вызывать полицию.

Как отмечают активисты местного движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», хотя суд и поставил точку на самоуправстве «клубничного олигарха», в поселке остается еще немало назревших проблем. Так, например, жители поднимают вопросы о квартирах, которые не достались заслуженным работникам сельхозпредприятия, а оказались в собственности «гражданской подруги» Павла Грудинина. Не собираются люди забывать и другие махинации Павла Грудинина.

Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа и сопредседатель общественного движения «За совхоз! За людей! За Достойное будущее!» Мария Гаевская считает, что решение суда было абсолютно закономерным.