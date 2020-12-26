Пилот «налетал» в небе шприц в поддержку вакцинации против коронавируса в ФРГ

Пилот из Германии решил намекнуть согражданам, что вакцину от COVID-19 все-таки лучше сделать.

Немецкий пилот-любитель Сэми Крамер пролетел маршрут в виде огромного шприца между Боденским озером и городом Ульм. Воздушное искусство оказалось оригинальным способом поддержать массовую вакцинацию против коронавируса, которая начнется в Германии с 27 декабря. Об этом он написал в Instagram.

20-летний студент инженерно-экономического факультета Крамер «нарисовал» в небе шприц за полтора часа полета. Он двигался точно по рассчитанному маршруту, вылетев из аэроклуба Фридрихсхафен в Ульму.

«Это был намек для размышлений, а не прямой призыв сделать прививку против коронавируса», — отметил пилот.

Самым трудным стал маршрут по «игле шприца» — Крамер должен был лететь обратно точно по тому же пути, но столкнулся с сильным ветром. Управлять самолетом он учился шесть лет, так что с задачей справился: инструктор, обучавший молодого человека, высоко оценил пилотное мастерство ученика.

На просторах интернета немало «маршрутных рисунков» в небе, выполненных пилотами частного и общественного воздушного транспорта. Сайты, показывающие траектории полета, буквально выполняют роль «холстов» для таких летчиков.

По утверждению представителя сайта Flightradar24, на котором можно увидеть маршрут любого интересующего полета, нет никакого способа поменять отражаемые на картах данные маршрута: этим пользуются пилоты небольших самолетов, оставляя свои «рисунки».

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