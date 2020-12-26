Проектирование участка красной линии метро Петербурга продолжат в 2022 году

Закупка на разработку проектирования красной линии метро Санкт-Петербурга должна была быть проведена в 2020 году, но из-за ограничения в финансировании ее перенесли на 2022 год.

Закупка на разработку проектирования красной линии метро Санкт-Петербурга должна была быть проведена в 2020 году, но из-за ограничения в финансировании ее перенесли на 2022 год.

Проектировать будут участок красной линии метро от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта Маршала Жукова", сообщили в пресс-службе КРТИ. На данный проект должны были выделить 613,5 млн рублей.

Также город получит 1 млрд рублей на первый этап строительства Широтной магистрали с мостом через Неву. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой Петербурга Александром Бегловым.