Российские миротворцы в субботу помогли вернуться в Карабах 540 беженцам

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах из Армении.

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах из Армении.

Еще 540 беженцев доставлены в субботу в Степанакерт из Еревана. Колонну автобусов сопровождали патрули миротворческого контингента Российской Федерации и военной полиции.

Военные обеспечивают безопасность людей на всей протяженности маршрута, благодаря чему беженцы могут вернуться в свои дома в Нагорном Карабахе.

Также вернувшимся беженцам оказывается гуманитарная помощь. Миротворцы круглосуточно ведут мониторинг ситуации в регионе, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В Карабах уже вернулись 44,6 тысячи беженцев.