11:11 26 Декабря 2020Армия
Российские миротворцы в субботу помогли вернуться в Карабах 540 беженцам
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах из Армении.
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах из Армении.
Еще 540 беженцев доставлены в субботу в Степанакерт из Еревана. Колонну автобусов сопровождали патрули миротворческого контингента Российской Федерации и военной полиции.
Военные обеспечивают безопасность людей на всей протяженности маршрута, благодаря чему беженцы могут вернуться в свои дома в Нагорном Карабахе.
Также вернувшимся беженцам оказывается гуманитарная помощь. Миротворцы круглосуточно ведут мониторинг ситуации в регионе, рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В Карабах уже вернулись 44,6 тысячи беженцев.