В России выявлено 29 258 случаев коронавируса за последние сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории России сообщил о регистрации еще 29 258 случаев болезни в 85 регионах страны.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории России сообщил о регистрации еще 29 258 случаев болезни за последние сутки. Накануне было чуть меньше - 29 018.

Из общего количества новых случаев заболевания 15,6% не проявлялись клинически. В общей сложности в России коронавирус подхватили 3 021 964 человека.

Скончались с диагностированной инфекцией 54 226 россиян, из них 567 ушли из жизни за минувшие 24 часа. Медикам удалось вылечить 2 426 439 заболевших. За последние сутки отрицательный тест на COVID-19 получили 28 185 граждан.