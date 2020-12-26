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11:06   26 Декабря 2020
Общество

В России выявлено 29 258 случаев коронавируса за последние сутки

В России выявлено 29 258 случаев коронавируса за последние сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории России сообщил о регистрации еще 29 258 случаев болезни за последние сутки. Накануне было чуть меньше - 29 018.

Из общего количества новых случаев заболевания 15,6% не проявлялись клинически. В общей сложности в России коронавирус подхватили 3 021 964 человека.

Скончались с диагностированной инфекцией 54 226 россиян, из них 567 ушли из жизни за минувшие 24 часа. Медикам удалось вылечить 2 426 439 заболевших. За последние сутки отрицательный тест на COVID-19 получили 28 185 граждан.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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