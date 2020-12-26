Возлюбленная Сергея Жигунова влезла в долги из-за бывшего мужа

Новая пассия актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит судится с бывшим мужем, медиамагнатом Виктором Сухановым. Экс-супруг отсудил у журналистки крупную сумму денег.

Новая пассия актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит судится с бывшим мужем, медиамагнатом Виктором Сухановым. Экс-супруг отсудил у журналистки крупную сумму денег.

В суде рассматривается сразу несколько дел Суханова и Ворожбит. Бывшие супруги делят имущество общей стоимостью примерно 60 млн рублей, а также ведутся споры по отдельным финансовым вопросам.

Медиамагнат добился, чтобы Ворожбит в одиночку выплачивала ипотеку за дом, в котором он проживает. Во время брака они приобрели особняк во Владивостоке. Пара обратилась в банк, чтобы взять не достающие для покупки 6 млн рублей. После развода платежи в размере 89,6 тысячи рублей полностью оплачивал Суханов, хотя изначально Ворожбит тоже выступила как созаемщик. Вдобавок журналистка после развода потребовала себе половину стоимости особняка.

"Сухановым были оплачены денежные средства в счет погашения кредита в размере 358345 рублей 76 копеек. Данные денежные средства, выплаченные им в рамках кредитного договора после прекращения брачных отношений, подлежат распределению между ним и Ворожбит В.Н. в равных долях. Просит взыскать с Ворожбит В.Н. на погашение кредита в размере 179172 рубля 88 копеек, а также расходы на уплату госпошлины в размере 4783 рубля", — цитирует "КП" материалы дела.

Так как Ворожбит не явилась на суд, то требования ее бывшего супруга были удовлетворены в полном объеме. Помимо всего прочего, избранница Жигунова числится в черном списке судебных приставов: в конце ноября они возбудили исполнительное производство на сумму 184 тысячи рублей.