10:36 26 Декабря 2020Происшествия
Силовики и полиция Дагестана предотвратили теракт в Махачкале
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых террористов из запрещенной в России организации "Исламское государство".
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых террористов из запрещенной в России организации "Исламское государство".
Согласно данным ФСБ, преступники планировали взрыв у административного здания республики и нападение на полицейских. При задержании стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах нашли переписку с зарубежными координаторами.