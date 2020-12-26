Силовики и полиция Дагестана предотвратили теракт в Махачкале

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых террористов из запрещенной в России организации "Исламское государство".

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых террористов из запрещенной в России организации "Исламское государство".

Согласно данным ФСБ, преступники планировали взрыв у административного здания республики и нападение на полицейских. При задержании стражи порядка изъяли оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах нашли переписку с зарубежными координаторами.