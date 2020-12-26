Столицу Афганистана сотрясли четыре мощных взрыва

Субботним утром в столице Афганистана раздались четыре взрыва. Об этом сообщили полиция и источники в силовых структурах.

Субботним утром в столице Афганистана раздались четыре взрыва. Об этом сообщили полиция и источники в силовых структурах.

Несколько мощных взрывов сотрясли Кабул и повлекли за собой гибель минимум двух силовиков. Шесть человек получили ранения, передает телеканал Ariana News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Взрывы случились менее чем за три часа в субботу утром. Первыми двумя оказались подорванные магнитные бомбы. Полицейские машины пострадали в результате двух других взрывов.