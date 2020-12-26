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10:36   26 Декабря 2020
Происшествия

Столицу Афганистана сотрясли четыре мощных взрыва

Столицу Афганистана сотрясли четыре мощных взрыва

Субботним утром в столице Афганистана раздались четыре взрыва. Об этом сообщили полиция и источники в силовых структурах.

Несколько мощных взрывов сотрясли Кабул и повлекли за собой гибель минимум двух силовиков. Шесть человек получили ранения, передает телеканал Ariana News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Взрывы случились менее чем за три часа в субботу утром. Первыми двумя оказались подорванные магнитные бомбы. Полицейские машины пострадали в результате двух других взрывов.

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#кабул #афганистан #взрывы

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