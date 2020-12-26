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10:23   26 Декабря 2020
Общество

Минздрав РФ одобрил использование "Спутника V" для вакцинации пожилых людей

Минздрав РФ одобрил использование "Спутника V" для вакцинации пожилых людей

Министерство здравоохранения России одобрило применение отечественного препарата "Спутник V" для пожилых людей РФ.

Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко. Он рассказал, что клинические испытания среди этой категории людей прошли успешно. Сейчас готовятся изменения в инструкцию по применению препарата.

Таким образом, сейчас препаратом "Спутник V" могут привиться все граждане РФ в возрасте от 18 и старше. Мурашко отметил, что массовая вакцинация проходит уже во всех регионах России.

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#вакцинация #пожилые люди #Спутник V

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