Военные ЮВО завершают подготовку полевых госпиталей в Ялте и Симферополе

Полевые госпитали Минобороны РФ в Ялте и Симферополе в ближайшее время начнут принимать первых пациентов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Полевые госпитали Минобороны РФ в Ялте и Симферополе в ближайшее время начнут принимать первых пациентов. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Военнослужащие Южного военного округа и Черноморского флота завершают оборудовать мобильные госпитали в Крыму. В настоящее время медики приступают к пусконаладочным работам.

Личный состав медицинских отрядов специального назначения ЮВО был переброшен из Ростова-на-Дону и Севастополя для оказания помощи населению республики в борьбе с COVID-19. Мобильный полевой госпиталь рассчитан на 100 коек и имеет в составе инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лабораторию для исследования анализов и проб.