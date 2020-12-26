Глава Заксобрания Кировской области умер от последствий COVID-19

Председатель законодательного собрания региона Владимир Бакин скончался на 75-м году жизни.

Председатель законодательного собрания региона Владимир Бакин скончался на 75-м году жизни.

Бакин перенес заболевание в тяжелой форме в силу возраста и состояния здоровья, прокомментировали смерть чиновника в учреждении. О трагическом уходе спикера сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя заксобрания Кировской области Романа Титова.

Владимир Бакин был избран председателем Законодательного собрания региона шестого созыва 15 ноября 2020 года. Покойный был заслуженным экономистом России, а также кавалером ордена Почета Российской Федерации и других многочисленных наград.