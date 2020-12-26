Премьер Израиля пригласил короля Марокко посетить страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с королем Марокко Мухаммедом VI, пригласив его посетить государство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с королем Марокко Мухаммедом VI, пригласив его посетить государство.

Отмечается, что израильский премьер выразил благодарность королю Марокко за прием делегаций Израиля и Соединенных Штатов в Рабате. Также он заявил, что надеется на возможность переговоров с Мохаммедом VI в Иерусалиме и озвучил ему официальное приглашение в Израиль.

Ранее сообщалось, что Израиль и Марокко заключили соглашение о нормализации отношений. Сделка состоялась при посредничестве США.