Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:00   26 Декабря 2020
Политика

Премьер Израиля пригласил короля Марокко посетить страну

Премьер Израиля пригласил короля Марокко посетить страну

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с королем Марокко Мухаммедом VI, пригласив его посетить государство.

Отмечается, что израильский премьер выразил благодарность королю Марокко за прием делегаций Израиля и Соединенных Штатов в Рабате. Также он заявил, что надеется на возможность переговоров с Мохаммедом VI в Иерусалиме и озвучил ему официальное приглашение в Израиль.

Ранее сообщалось, что Израиль и Марокко заключили соглашение о нормализации отношений. Сделка состоялась при посредничестве США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#израиль #нетаньяху #марокко #Мухаммед VI

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров