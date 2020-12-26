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9:56   26 Декабря 2020
Общество

Вакцина Moderna вызвала острую аллергическую реакцию у американского врача

Вакцина Moderna вызвала острую аллергическую реакцию у американского врача

Медик из Бостона почувствовал себя плохо буквально через несколько минут после вакцинации.

Компания-производитель антикоронавирусного препарата отказалась комментировать случай с врачом, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В то же время американские фармакологи выразили готовность всесторонне исследовать инцидент с появлением аллергической реакции на вакцину. Медицинскому работнику из штата Массачусетс оперативно ввели антигистаминное средство, после чего мужчина почувствовал себя лучше. В настоящий момент здоровью бостонца ничего не угрожает. В США это первый случай побочного эффекта от вакцини компании Moderna.

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#сша #аллергия #вакцина #коронавирус #moderna

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