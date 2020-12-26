Вакцина Moderna вызвала острую аллергическую реакцию у американского врача

Медик из Бостона почувствовал себя плохо буквально через несколько минут после вакцинации.

Медик из Бостона почувствовал себя плохо буквально через несколько минут после вакцинации.

Компания-производитель антикоронавирусного препарата отказалась комментировать случай с врачом, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В то же время американские фармакологи выразили готовность всесторонне исследовать инцидент с появлением аллергической реакции на вакцину. Медицинскому работнику из штата Массачусетс оперативно ввели антигистаминное средство, после чего мужчина почувствовал себя лучше. В настоящий момент здоровью бостонца ничего не угрожает. В США это первый случай побочного эффекта от вакцини компании Moderna.