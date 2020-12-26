9:45 26 Декабря 2020Политика
Молдавский политолог объяснил проигрыш Додона на президентских выборах
Отсутствие финансовых возможностей в 2020 году скомпрометировало политические устремления экс-главы Молдавии Игоря Додона, заявил политолог Корнел Чуря.
По его словам, текущий год стал крайне сложным для бывшего президента страны, а многие его планы не реализовались. Он отметил, что Додон совершенно иначе в 2019 году намечал себе, как пройдет 2020 год.
Отсутствие финансовых возможностей в 2020 году скомпрометировало политические устремления экс-главы Молдавии Игоря Додона, заявил политолог Корнел Чуря.
"Он надеялся на серьезную финансовую помощь извне, что позволило бы ему массу инфраструктурных и социальных проектов. И это было бы возможно, если бы в 2020 году не наступила пандемия, что урезало финансовые возможности государства", — подчеркнул Чуря.
Эксперт напомнил, что правая оппозиция заблокировала российский кредит, который Москва хотела дать Кишиневу в конце весны.