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9:45   26 Декабря 2020
Политика

Молдавский политолог объяснил проигрыш Додона на президентских выборах

Молдавский политолог объяснил проигрыш Додона на президентских выборах

Отсутствие финансовых возможностей в 2020 году скомпрометировало политические устремления экс-главы Молдавии Игоря Додона, заявил политолог Корнел Чуря.

По его словам, текущий год стал крайне сложным для бывшего президента страны, а многие его планы не реализовались. Он отметил, что Додон совершенно иначе в 2019 году намечал себе, как пройдет 2020 год.

"Он надеялся на серьезную финансовую помощь извне, что позволило бы ему массу инфраструктурных и социальных проектов. И это было бы возможно, если бы в 2020 году не наступила пандемия, что урезало финансовые возможности государства", — подчеркнул Чуря.

Эксперт напомнил, что правая оппозиция заблокировала российский кредит, который Москва хотела дать Кишиневу в конце весны.

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#молдавия #додон #Чуря

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