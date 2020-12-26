Молдавский политолог объяснил проигрыш Додона на президентских выборах

Отсутствие финансовых возможностей в 2020 году скомпрометировало политические устремления экс-главы Молдавии Игоря Додона, заявил политолог Корнел Чуря.

Отсутствие финансовых возможностей в 2020 году скомпрометировало политические устремления экс-главы Молдавии Игоря Додона, заявил политолог Корнел Чуря.

По его словам, текущий год стал крайне сложным для бывшего президента страны, а многие его планы не реализовались. Он отметил, что Додон совершенно иначе в 2019 году намечал себе, как пройдет 2020 год.