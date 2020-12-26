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9:40   26 Декабря 2020
Политика

Правозащитник Гожый назвал 2020 год потерянным и утраченным для Украины

Правозащитник Гожый назвал 2020 год потерянным и утраченным для Украины

Украина потеряла очередной год, который потратила на имитацию "хорошей мины при плохой игре". Таким мнением поделился адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

По словам адвоката, он бы назвал 2020 год потерянным и утраченным, если бы писал учебник по истории Украины. Правозащитник уверен, что страна потеряла самое главное — время. Период с 1991 по 2020 год стал деградацией для Незалежной, пишет "Украина.ру".

"Я бы в счет истории Украины этот год не засчитывал", — признался Гожый.

Последние 29 лет адвокат назвал бы второй Великой Руиной. Правозащитник уточнил, что имеет в виду коррупцию, убийства, грабеж и деградацию всех систем.

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#украина #2020 #Гожый

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