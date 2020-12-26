Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:53   26 Декабря 2020
Весь мир

Ученые из Лондона озвучили главную опасность нового штамма коронавируса

Ученые из Лондона озвучили главную опасность нового штамма коронавируса

В 2021 году заболевших и умерших от коронавируса станет больше, так как новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании гораздо опаснее прежних мутаций. К такому выводу пришли ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Исследователи выяснили, что новый штамм (VOC 202012/01) поражает на 56% чаще, чем все выявленные ранее мутации. Это приведет к росту заболевших, их число превысит показатели 2020 года, прогнозируют ученые. В то же время они отмечают, что пока не получены доказательства того, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни.

В Великобритании с 20 декабря действует более жесткий, четвертый уровень ограничений, который ввели после обнаружения новой мутации коронавируса. Запрет на сбор более двух человек не ослабили даже в Рождество. Два десятка государств, включая РФ, приостановили полеты в Великобританию.

Новый штамм уже выявили  в Германии, Франции, Швейцарии, Японии.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#великобритания #общество #весь мир #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров