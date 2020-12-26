Ученые из Лондона озвучили главную опасность нового штамма коронавируса

Заболевших и умерших станет больше.

В 2021 году заболевших и умерших от коронавируса станет больше, так как новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании гораздо опаснее прежних мутаций. К такому выводу пришли ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Исследователи выяснили, что новый штамм (VOC 202012/01) поражает на 56% чаще, чем все выявленные ранее мутации. Это приведет к росту заболевших, их число превысит показатели 2020 года, прогнозируют ученые. В то же время они отмечают, что пока не получены доказательства того, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни.

В Великобритании с 20 декабря действует более жесткий, четвертый уровень ограничений, который ввели после обнаружения новой мутации коронавируса. Запрет на сбор более двух человек не ослабили даже в Рождество. Два десятка государств, включая РФ, приостановили полеты в Великобританию.

Новый штамм уже выявили в Германии, Франции, Швейцарии, Японии.