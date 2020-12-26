Facebook удалил статьи нескольких российских СМИ без объяснения причин

Под очередную «зачистку» в соцсети попали «Коммерсант», «Ведомости», «Комсомольская правда», Forbes и другие СМИ из России.

Facebook вновь удалил публикации ряда крупных российских СМИ без объяснения причин. Под очередную «зачистку» в американской соцсети попали издания «Коммерсант», «Ведомости», «Комсомольская правда», Forbes и другие медиа из России. Все пропавшие публикации были сделаны через сервис отложенного постинга «Амплифер».

Пока Facebook не комментирует случившееся. В некоторых изданиях отмечают, что соцсеть удалила почти 15 тысяч публикаций. Неизвестно, восстановятся ли посты.

«Неожиданно Facebook решил сервис "Амплифер" забанить, а у всех, кто пользовался этим сервисом, а это по большей части российские СМИ, удалить публикации. Это недопустимо. В соглашении Facebook нет никакого запрета на использование подобного рода сервисов. Для нас вопрос удаления информации из соцсетей очень странный и непонятный. Мы пытаемся разобраться, почему это произошло», — рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в комментарии «Политике Сегодня».

Санкционная сеть

На протяжении нескольких лет Facebook блокирует и удаляет аккаунты российских СМИ. По этой причине в ноябре 2018 года Федеральное агентство новостей подало иск к соцсети в суд в США с требованием прекратить блокировки страницы издания и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Никаких правил соцсети СМИ не нарушало, а потому неправомерную блокировку пострадавшая сторона считает дискриминацией по национальному признаку.

Цензурой в отношении российских аккаунтов занимается не только Facebook. В сентябре телеканал «Царьград» подал в суд на корпорацию Google за то, что их дочерний видеохостинг YouTube заблокировал канал «Царьграда» с миллионной аудиторией без объяснения причин. Как оказалось, блокировка случилась из-за введения Минфином США санкций против учредителя канала Константина Малофеева, хотя официально Google является частной компанией и к государственным структурам Америки юридически отношения не имеет.

Также по спискам Минфина США методично блокировались и другие российские СМИ на Youtube: канал Федерального агентства новостей (включено в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» в США), канал и даже Google-почта философа и лидера «Международного евразийского движения» Александра Дугина, а также фильм RT о протестах в Америке. Роскомнадзор в обращении к Google по этому поводу назвал подобное ограничение российского СМИ «актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

23 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий цензуру российских СМИ — их блокировку в соцсетях по санкционным списками и «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии». Если иностранные соцсети будут продолжать неправомерные действия, то на территории России их работа может быть технически ограничена.