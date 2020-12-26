Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:33   26 Декабря 2020
Россия

Facebook удалил статьи нескольких российских СМИ без объяснения причин

Facebook удалил статьи нескольких российских СМИ без объяснения причин

Facebook вновь удалил публикации ряда крупных российских СМИ без объяснения причин. Под очередную «зачистку» в американской соцсети попали издания «Коммерсант», «Ведомости», «Комсомольская правда», Forbes и другие медиа из России. Все пропавшие публикации были сделаны через сервис отложенного постинга «Амплифер».

Пока Facebook не комментирует случившееся. В некоторых изданиях отмечают, что соцсеть удалила почти 15 тысяч публикаций. Неизвестно, восстановятся ли посты.

«Неожиданно Facebook решил сервис "Амплифер" забанить, а у всех, кто пользовался этим сервисом, а это по большей части российские СМИ, удалить публикации. Это недопустимо. В соглашении Facebook нет никакого запрета на использование подобного рода сервисов. Для нас вопрос удаления информации из соцсетей очень странный и непонятный. Мы пытаемся разобраться, почему это произошло», — рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в комментарии «Политике Сегодня».

Санкционная сеть

На протяжении нескольких лет Facebook блокирует и удаляет аккаунты российских СМИ. По этой причине в ноябре 2018 года Федеральное агентство новостей подало иск к соцсети в суд в США с требованием прекратить блокировки страницы издания и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Никаких правил соцсети СМИ не нарушало, а потому неправомерную блокировку пострадавшая сторона считает дискриминацией по национальному признаку.

Цензурой в отношении российских аккаунтов занимается не только Facebook. В сентябре телеканал «Царьград» подал в суд на корпорацию Google за то, что их дочерний видеохостинг YouTube заблокировал канал «Царьграда» с миллионной аудиторией без объяснения причин. Как оказалось, блокировка случилась из-за введения Минфином США санкций против учредителя канала Константина Малофеева, хотя официально Google является частной компанией и к государственным структурам Америки юридически отношения не имеет.

Facebook удалил статьи нескольких российских СМИ без объяснения причин

Также по спискам Минфина США методично блокировались и другие российские СМИ на Youtube: канал Федерального агентства новостей (включено в «список граждан особых категорий и запрещенных лиц» в США), канал и даже Google-почта философа и лидера «Международного евразийского движения» Александра Дугина, а также фильм RT о протестах в Америке. Роскомнадзор в обращении к Google по этому поводу назвал подобное ограничение российского СМИ «актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

23 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий цензуру российских СМИ — их блокировку в соцсетях по санкционным списками и «по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии». Если иностранные соцсети будут продолжать неправомерные действия, то на территории России их работа может быть технически ограничена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #google #политика #новости #общество #facebook #блокировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров