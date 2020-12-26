Военнослужащие РФ обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов в Сирии

Российские саперы за все время работы в Сирии обезвредили свыше 150 тысяч взрывоопасных предметов, разминировав более 10 тыс. гектаров местности.

Российские саперы за все время работы в Сирии обезвредили свыше 150 тысяч взрывоопасных предметов, разминировав более 10 тыс. гектаров местности.

Об этом рассказал командующий группировкой войск России в Сирии Сергей Кузовлев во время церемонии открытия аллеи инженерных войск на авиабазе ВС РФ в Хмеймиме. Российские военнослужащие работаю в государстве последние пять лет, занимаясь разминированием населенных пунктов, уничтожением террористических укрытий и обучением военных Сирии.

"Силами инженерных подразделений в Сирийской Арабской Республике разминировано более 10 тыс. га местности, обезврежено и уничтожено более 150 тыс. взрывоопасных предметов, содержится переправа через реку Евфрат, по которой перевезено более 120 тыс. человек и 60 тыс. единиц техники", — заявил Кузовлев.

На базе центра разминирования Вооруженных сил Сирии, филиала международного противоминного центра ВС РФ в городе Хомс, специалистами из России подготовлено более 1,2 тыс. сирийских саперов.