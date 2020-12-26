Новый корабль "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота

Новейший минный тральщик "Яков Баляев", построенный Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, вошел в состав Тихоокеанского флота.

Новейший минный тральщик "Яков Баляев", построенный Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, вошел в состав Тихоокеанского флота.

Во Владивосток корабль прибыл еще в октябре, после чего проходил все необходимые испытания и проверки, включая работу боевых орудий, сообщает РИА Новости. Корабль создан для противодействия новейшим видам морских мин, для чего оснащен сверхпрочным корпусом из цельного стеклопластика.

Церемонное включение в боевой состав сопровождалась традиционным поднятием Андреевского флага и митингом, на котором присутствовал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, сотрудники судопроизводителя, ветераны и гости флота.