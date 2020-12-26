Посольство РФ назвало США виновными в "визовой войне" с Россией

США инициировали "визовую войну" и навязали Россию практику визовых разменов, об этом сообщило российского посольства в Вашингтоне.

США инициировали "визовую войну" и навязали Россию практику визовых разменов, об этом сообщило российского посольства в Вашингтоне.

Ответственность за визовый "тупик" лежит на стороне США, из-за которых сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников, отметили российские дипломаты в Facebook.

В российском посольстве прокомментировали материал американского издания The Washington Post, который вводит в заблуждение своих читателей. Дипломаты заявили, что содержащаяся в статье информация не соответствует реальному положению вещей.

Представители дипмиссии сообщают, что не совершали отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США. Многократно звучал призыв к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере.