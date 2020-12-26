Экспорт модернизированных станций разведки "ПОСТ-3М" начался в России

Концерт "Вега", который входит в холдинг "Росэлектроника", начал экспорт модернизированных наземных станций радиотехнической разведки "ПОСТ-ЗМ".

Концерт "Вега", который входит в холдинг "Росэлектроника", начал экспорт модернизированных наземных станций радиотехнической разведки "ПОСТ-ЗМ".

Первый экспортный контракт был заключен с "Рособоронэкспорт", который передал иностранному заказчику первую партию изделий. "ПОСТ-ЗМ" размещается на кузове автомобиля. Из-за того, что станция автономная, она может автоматически искать и вести обнаружение сигналов радиолокационных станций наземного, воздушного и морского базирования во всем частотном диапазоне в круговом секторе обзора пространства.

Российская разработка ведет в автоматическом режиме пеленгование, сопровождение источников радиоизлучения и отслеживает сигналы бортовых ответчиков систем государственного опознавания. Одно из преимуществ станции — мгновенный круговой обзор в диапазоне частот до 40 ГГц.