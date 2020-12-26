КС объяснил проблему споров России и иностранных инвесторов

Иностранные компании не могут применять временное положение международного договора исключительно в международный арбитраж, сообщается в разъяснениях к постановлению КС РФ.

Иностранные компании не могут применять временное положение международного договора исключительно в международный арбитраж, сообщается в разъяснениях к постановлению КС РФ.

Подписание РФ не ратифицированного договора не означает, что правительство России согласно на временное использование нормы, отмечается в КС.

В 2012 году читинец перевез в Россию из Китая задекларированные товары. Позже обнаружилось, что гражданин должен был заплатить пошлину в большем размере. Проблема была в том, что положения указанного договора на момент въезда гражданина в страну имели временный характер. Об этом пишет РИА Новости.

КС подробно разъяснил, что постановление от 2012 года "не допускает временного применения положений международного договора", которые разрешают споры между Россией и инвесторами из других стран при помощи международного арбитража.