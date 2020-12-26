Бывший президент Польши Валенса рассказал, что остался с пустыми карманами

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса признался, что остался банкротом в эфире телеканала Polsat News

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса признался, что остался банкротом в эфире телеканала Polsat News

Никто не получит подарков от меня, потому что я банкрот, заявил Валенса. По его словам, он раздавал деньги, когда они у него были, но сейчас остался с пустыми карманами. Политик отметил, что раньше подрабатывал и у него были небольшие деньги, но сейчас "все кончено". Валенса был президентом Польши в период с 1990 по 1995 года.

Польский политик Ярослав Говин сообщал, что над Польшей навис "огромный медведь", подразумевая в хищнике Россию. По его словам, стране следует опасаться российских соседей, так как Польша быстро может войти в сферу влияния Москвы. Об этом пишет "Царьград".