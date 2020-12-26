Финансист рассказал, как выгодно продать доллары

Россияне часто начинают распродавать валюту в периоды нестабильности. Но к этому стоит подходить с умом — например, продавать доллар выгодно лишь когда он идет на спад.

Россияне часто начинают распродавать валюту в периоды нестабильности. Но к этому стоит подходить с умом — например, продавать доллар выгодно лишь когда он идет на спад.

На прошлой неделе доллар упал до 72 рублей, а на этой уже вырос до 75 рублей. Сейчас не лучший момент продавать валюту, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов в беседе с агентством "Прайм".

Идеальное состояние для продажи доллара — пик роста. Например, сейчас самая благоприятная и выгодная цифра — свыше 80 рублей. После пика пойдет спад, подходящий для валютных операций. В период укрепления рубля стоит закупать валюту, а в период ослабления — продавать ее, посоветовал эксперт. Недавно финансист сообщил изданию "Царьград", что в ближайшее время ожидать ослабления доллара до 64 рублей не стоит, поскольку этому мешают санкции и падение цен на нефть.