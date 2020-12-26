Захарова отреагировала на заявление Лондона о "вызывающем поведении России"

Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон продолжает обвинять Россию с целью оказания на нее давления.

Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон продолжает обвинять Россию с целью оказания на нее давления.

Высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Россия ведет себя вызывающе рядом с морскими и воздушными границами Британии, вызвали удивление у Захаровой. Своими недоказанными обвинениями Лондон поддерживает антироссийские настроения в британском обществе. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии Захаровой.

"Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании", — отметила глава МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ также указала, что вопреки заверениям западных стран о нераспространении НАТО на Восток, Альянс продолжает расширяться, а его военная инфраструктура модернизируется и приближается к границам России. Все это может спровоцировать инциденты и усугубить сложную обстановку на континенте.