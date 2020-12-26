Российская подлодка "Леопард" получит новые оружие и станет тише

Российская многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 после модернизации станет тише. Также она получит обновленное вооружение.

Российская многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 после модернизации станет тише. Также она получит обновленное вооружение.

Сообщил об этом главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Лодка, по словам главнокомандующего, уже выведена из эллинга центра судоремонта "Звездочка", что в Северодвинске.

"В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки", – рассказали в Минобороны, ссылаясь на слова Евменова.

Завершающий этап ремонта и модернизации будет проходить уже на плаву у стенки достроечной набережной предприятия. Евменов добавил, что на "Леопарде" уже заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации и гидроакустики.