Российская подлодка "Леопард" получит новые оружие и станет тише
Российская многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард" проекта 971 после модернизации станет тише. Также она получит обновленное вооружение.
Сообщил об этом главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Лодка, по словам главнокомандующего, уже выведена из эллинга центра судоремонта "Звездочка", что в Северодвинске.
"В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки", – рассказали в Минобороны, ссылаясь на слова Евменова.
Завершающий этап ремонта и модернизации будет проходить уже на плаву у стенки достроечной набережной предприятия. Евменов добавил, что на "Леопарде" уже заменили радиоэлектронное вооружение, системы управления, связи, навигации и гидроакустики.