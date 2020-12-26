МИД Украины отвергло заявление Белоруссии о перевозке оружия

Министерство иностранных дела Украины считает заявление Александра Лукашенко о перевозке оружия инсинуацией.

Министерство иностранных дела Украины считает заявление Александра Лукашенко о перевозке оружия инсинуацией.

В эфире одного из телеканалов пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что Украина отвергает заявления Белоруссии о переброске оружия. Он добавил, что подобные заявления в сторону Киева, будут рассмотрены как инсинуация.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", — говорит Николенко.

В Белоруссии сообщили, что силовиками была задержана террористическая группа. Лукашенко заявил, что раскрытая в стране преступная группировка действовала под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, готовила теракты по всей стране и "тоннами" везла оружие через Украину.