Ученые рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Британии, может быть более опасным, чем ранее известные.

Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Британии, может быть более опасным, чем ранее известные.

Новый штамм оказался на 56% заразнее, что может привести к росту числа пациентов в больницах. Сохранение введенных в Британии ограничений не помогут избежать подобного сценария, заявили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, передает портал MedicalXpress.

ВОЗ бьет тревогу из-за найденной новой мутации коронавируса, которая опасна не только для пожилых лиц, но и для молодых людей. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал соблюдать все санитарные предписания — носить маски и придерживаться социальной дистанции, сообщает "Царьград".