Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы — ВОЗ

Существующие защитные меры необходимо усилить, новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы. Об этом сообщил глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Существующие защитные меры необходимо усилить, новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы. Об этом сообщил глава регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Предполагается, что новый штамм коронавируса распространяется среди более молодых людей. Пока он не изучен, необходимо сохранять бдительность. Клюге напомнил о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции.

Новый штамм коронавируса обнаружили ученые из Великобритании. Власти страны заявили, что вариант вируса распространяется быстрее, поэтому призвали граждан быть осторожнее. Пока у специалистов нет данных, влияет ли новый штамм на процент госпитализаций и количество летальных исходов.