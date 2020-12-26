Беглов назвал число лечащих COVID-19 на дому петербуржцев

Порядка 70 тыс. жителей Петербурга проходят лечение от COVID-19 в домашних условиях, так как переносят инфекцию в легкой форме. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Порядка 70 тыс. жителей Петербурга проходят лечение от COVID-19 в домашних условиях, так как переносят инфекцию в легкой форме. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Многие из пациентов с COVID-19 не имеют симптомов заболевания и не нуждаются в лекарствах. Препараты необходимы 29 тыс. человек, пояснил Беглов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В Петербурге ранее был запущен промышленный выпуск вакцины от коронавируса "Спутник V". Производство налажено на заводе компании "Биокад". На официальной церемонии открытия присутствовали Беглов, Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Царьград".