В ЦАР нашли гильзы "натовского" калибра после стычек с боевиками

Разведывательные силы ЦАР нашли гильзы калибра 5,56 мм, мины и различное оружие иностранного производства, сообщает центральноафриканский новостной портал Bangui Matin.

Разведывательные силы ЦАР нашли гильзы калибра 5,56 мм, мины и различное оружие иностранного производства, сообщает центральноафриканский новостной портал Bangui Matin.

Найденные в ЦАР боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО, встречаются нечасто на континенте. Находка доказывает, что несмотря на эмбарго, поставка оружия радикальным исламистам CPC продолжается с Запада. Боевики не выполнили требование о перемирии, которое было объявлено 23 декабря. Они пытаются своими действиями сорвать выборы президента и членов Национальной ассамблеи, запланированные на 27 декабря 2020 года.

Армия ЦАР при содействии миротворцев ООН и российских инструкторов успешно отражает атаки боевиков. Эмбарго ООН мешает полноценному вооружению армии, об этом заявлял еще в июле глава Минобороны страны Мари-Ноэль Кояра.