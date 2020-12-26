Сбежавший из отряда боевиков житель ЦАР рассказал о принудительной вербовке

"Коалиция патриотов за перемены" (CPC) возобновила боевые стычки с военными ЦАР (FACA) через сутки после начала перемирия.

"Коалиция патриотов за перемены" (CPC) возобновила боевые стычки с военными ЦАР (FACA) через сутки после начала перемирия.

Местных жителей силой заставляют выступать на стороне радикалов, сообщает ФАН. Намсе Просперта, которого также заставили примкнуть к боевикам, рассказал некоторые детали.

"Когда они пришли, они заставили нас вооружиться. Они выдали нам палки, чтобы мы с ними воевали, потому что оружия нет. Нас было всего пятеро в Букоко, близ М'байки. Поскольку мы не хотели воевать с ними, мы убежали", — поделился Просперт.

Отряд, как рассказал мужчина, имел около двух сотен мотоциклов, на которых боевики часто передвигались по трое. В рядах радикалов были представители народности фульбе, арабы и наемники из соседних государств.

Намсе Просперт выразил уверенность, что финансирует группу бойцов Франсуа Бозизе. Во главе отряда стоит лидер Антибалаки в Бода по имени Вике. Он и ждал прибытия первого для начала штурма и взятия Банги.