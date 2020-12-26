2:44 26 Декабря 2020Общество
Воробьев оценил готовность Подмосковья к вакцинации от коронавируса
Московская область готова к масштабной вакцинации от коронавируса. Регион недавно получил еще около шести тысяч вакцин, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Московская область готова к масштабной вакцинации от коронавируса. Регион недавно получил еще около шести тысяч вакцин, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В планах региона — привить четыре миллиона человек. Воробьев не сомневается, что в Московской области с этой задачей справятся.
"Нам нужно массово привить четыре миллиона человек. Кто-то уже переболел, но все равно цифра большая. Мы справимся, я в этом не сомневаюсь", — подчеркнул губернатор.
Для масштабной вакцинации, по данным телеканала "360", в Подмосковье были открыты 93 медицинских пункта. Записаться на прививку жители могут через портал госуслуг.