Воробьев оценил готовность Подмосковья к вакцинации от коронавируса

Московская область готова к масштабной вакцинации от коронавируса. Регион недавно получил еще около шести тысяч вакцин, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Московская область готова к масштабной вакцинации от коронавируса. Регион недавно получил еще около шести тысяч вакцин, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В планах региона — привить четыре миллиона человек. Воробьев не сомневается, что в Московской области с этой задачей справятся.

"Нам нужно массово привить четыре миллиона человек. Кто-то уже переболел, но все равно цифра большая. Мы справимся, я в этом не сомневаюсь", — подчеркнул губернатор.

Для масштабной вакцинации, по данным телеканала "360", в Подмосковье были открыты 93 медицинских пункта. Записаться на прививку жители могут через портал госуслуг.