Гинцбург: вакцина "Спутник V" не вызывает тяжелых аллергических реакций

Прививка от коронавируса компании Pfizer вызвала сильную аллергическую реакцию у медика в Нью-Йорке. При вакцинации "Спутником V" подобные случаи зафиксированы не были.

Прививка от коронавируса компании Pfizer вызвала сильную аллергическую реакцию у медика в Нью-Йорке. При вакцинации "Спутником V" подобные случаи зафиксированы не были.

Об отсутствии тяжелых аллергических реакций в результате применения российской вакцины рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Этого не было, по его словам, во время трех фаз испытаний и после ввода препарата в гражданский оборот.

"Спутником V", по словам Гинцбурга, привились уже более 700 тысяч россиян. Побочные эффекты, как отметил "Царьград", жестко отслеживались сотрудниками Минздрава и Росздравнадзора.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.