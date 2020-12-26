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1:38   26 Декабря 2020
Политика

Слова Зеленского о войне с Россией назвали бредом на Украине

Слова Зеленского о войне с Россией назвали бредом на Украине

Слова украинского президента Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией подверглись критике.

Предположения Зеленского о полномасштабной войне Украины с Россией назвал бредом глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он указал, что действующий президент следует примеру бывшего лидера Петра Порошенко, передает НСН.

"Я не знаю, зачем Зеленский это сказал. <...> Все эти заявления — они, по-моему, просто бред", — заявил Охрименко.

Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Описывая сценарий конфликта, он выразил надежду, что это невозможно. Однако украинский лидер заявил, что для войны будут мобилизованы все: и женщины и мужчины, передает "Царьград".

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#россия #украина #зеленский

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