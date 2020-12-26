Миссия ООН подсчитала количество беженцев из ЦАР

Около 55 тысяч жителей Центральноафриканской Республики за неделю покинули свое жилище из-за военных столкновений в стране.

Около 55 тысяч жителей Центральноафриканской Республики за неделю покинули свое жилище из-за военных столкновений в стране.

Именно столько людей, по словам координатора гуманитарной помощи Миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР Дениса Брауна, стали с 18 декабря внутренними переселенцами. В гуманитарной помощи нуждаются порядка 2,8 млн жителей республики.

Боевые столкновения национальной армии, которую поддерживают миротворцы, с боевиками из бандформирований продолжаются в преддверии президентских и парламентских выборов в стране. Они должны состояться 27 декабря.