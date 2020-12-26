Экс-министр ЖКХ Ростовской области задержан по подозрению в злоупотреблении

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Майера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. В настоящее время он задержан", — цитирует собеседника агентства в правоохранительных органах ТАСС.

Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева Майер был уволен с должности министра ЖКХ региона 16 марта. Пост оставался вакантным на протяжении девяти месяцев, 16 декабря министром назначен бывший глава администрации города Зверево Михаил Солоницин.

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