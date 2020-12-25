Эйдман: Меркель лояльна к Навальному из-за его прозападной позиции

Социолог Игорь Эйдман заявил, что блогер Алексей Навальный является убежденным прозападным игроком под покровительством канцлера Германии Ангелы Меркель.

Социолог Игорь Эйдман заявил, что блогер Алексей Навальный является убежденным прозападным игроком под покровительством канцлера Германии Ангелы Меркель.

Блогер, давно завязавший прочные отношения с западными политиками, критически относится к любым действиям российского правительства. Фантазии о том, что он усилит и укрепит страну в случае прихода к власти — безосновательны, считает собеседник Nation News.

"Навальный тесно интегрирован в западный политический истеблишмент, который поддерживает его и фактически спас ему жизнь... Думаете, Меркель стала бы спасать какого-то русского националиста и имперца?" — отметил специалист на своей странице в Facebook.

Заявления в пользу российской государственности — скорее пример риторического лукавства и носят прагматический характер. Об этом свидетельствуют деликатные рассуждения блогера по поводу присоединения Крыма, во время которых он подчеркивает, что несколько миллионов крымчан нельзя делить и передавать из рук в руки. Жители России восприняли присоединение полуострова как позитивное историческое событие, и резкие выпады в адрес этой перемены окончательно дисквалифицировали бы Навального в глазах общественности, а этого он пытается избежать, подчеркивает Эйдман.