Эйдман: Меркель лояльна к Навальному из-за его прозападной позиции
Социолог Игорь Эйдман заявил, что блогер Алексей Навальный является убежденным прозападным игроком под покровительством канцлера Германии Ангелы Меркель.
Блогер, давно завязавший прочные отношения с западными политиками, критически относится к любым действиям российского правительства. Фантазии о том, что он усилит и укрепит страну в случае прихода к власти — безосновательны, считает собеседник Nation News.
"Навальный тесно интегрирован в западный политический истеблишмент, который поддерживает его и фактически спас ему жизнь... Думаете, Меркель стала бы спасать какого-то русского националиста и имперца?" — отметил специалист на своей странице в Facebook.
Заявления в пользу российской государственности — скорее пример риторического лукавства и носят прагматический характер. Об этом свидетельствуют деликатные рассуждения блогера по поводу присоединения Крыма, во время которых он подчеркивает, что несколько миллионов крымчан нельзя делить и передавать из рук в руки. Жители России восприняли присоединение полуострова как позитивное историческое событие, и резкие выпады в адрес этой перемены окончательно дисквалифицировали бы Навального в глазах общественности, а этого он пытается избежать, подчеркивает Эйдман.