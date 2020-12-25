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23:50   25 Декабря 2020
Политика

Эйдман: Меркель лояльна к Навальному из-за его прозападной позиции

Эйдман: Меркель лояльна к Навальному из-за его прозападной позиции

Социолог Игорь Эйдман заявил, что блогер Алексей Навальный является убежденным прозападным игроком под покровительством канцлера Германии Ангелы Меркель.

Блогер, давно завязавший прочные отношения с западными политиками, критически относится к любым действиям российского правительства. Фантазии о том, что он усилит и укрепит страну в случае прихода к власти — безосновательны, считает собеседник Nation News.

"Навальный тесно интегрирован в западный политический истеблишмент, который поддерживает его и фактически спас ему жизнь... Думаете, Меркель стала бы спасать какого-то русского националиста и имперца?" — отметил специалист на своей странице в Facebook.

Заявления в пользу российской государственности — скорее пример риторического лукавства и носят прагматический характер. Об этом свидетельствуют деликатные рассуждения блогера по поводу присоединения Крыма, во время которых он подчеркивает, что несколько миллионов крымчан нельзя делить и передавать из рук в руки. Жители России восприняли присоединение полуострова как позитивное историческое событие, и резкие выпады в адрес этой перемены окончательно дисквалифицировали бы Навального в глазах общественности, а этого он пытается избежать, подчеркивает Эйдман.

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#крым #алексей навальный #ангела меркель

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