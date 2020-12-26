Клинцевич: фетиш властей Украины заключается в демонстрации морального уродства

Угрозы Киева сорвать российский проект установки в Крыму опреснительной установки для того, чтобы окончательно решить проблему водоснабжения полуострова, являются политической демагогией.

Угрозы Киева сорвать российский проект установки в Крыму опреснительной установки для того, чтобы окончательно решить проблему водоснабжения полуострова, являются политической демагогией.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя реакцию украинских властей на недавнее заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова о планах решить вопрос с дефицитом воды, построив на полуострове опреснители.

К работам по строительству опреснительных станций в Ялте, по словам Аксенова, планируется приступить уже в январе 2021 года, при чем примерно строительство будет закончено уже через 14-15 месяцев.

В ответ на эти планы, в украинском МИД пообещали помешать их реализации, путем давления на иностранные компании, к которым Россия обратиться для проведения работ. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев в курсе российских проектов в Крыму и уже работает на мерами противодействия.

По словам Франца Клинцевича, украинские власти в своей политике руководствуются принципом «не съем, так понадкусываю».

«Что можно говорить о людях, которые радуются террористическому акту над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека — российских гражданина?» — напомнил экс-сенатор.

Также, по словам Клинцевича, на Украине радовались и авиакатастрофе с самолетом Ту-154 Минобороны России, в результате которой погиб ансамбль имени Александрова.

Подобное поведение неестественно для людей со здоровой психикой, но украинские власти и люди к ним приближенные не стесняясь демонстрируют такие вещи. Поэтому и заявления представителей Киева о намерении сорвать российский проект по решению проблем с водоснабжением жителей Крыма являются политической демагогией, подчеркнул Клинцевич.

«У киевских властей есть фетиш, заключающийся в том, чтобы показать свое моральное уродство. Примечательно, что на какие-то конкретные вещи они неспособны, — подчеркнул собеседник агентства. — Причем заявления по поводу того, что они будут ликвидировать эти опреснительные станции с применением специальных средств и вооруженных сил, говорят об их глупости».

Может на Украине и есть люди, желающие сделать что-то подобное, но там живут и нормальные здравомыслящие люди, подчеркнул бывший сенатор. И эти нормальные люди осознают, что любые конкретные действия, предпринятые Киевом для того, чтобы помешать России обеспечить крымчан пресной водой, будут иметь колоссальные последствия

Поэтому все подобные заявления Киева являются лишь политической демагогией, за которой нет никакого содержания, так же как и возможностей воплотить свои угрозы в жизнь.

«Кроме того, украинские власти не понимают, что, допуская подобные высказывания, они теряют свои рейтинги, поскольку украинцы — умная и высокообразованная нация. Люди видят все, что делает киевский режим. Слово не птица. Рано или поздно за все придется отвечать», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, ранее слова Главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о планах Киева помешать установке опреснителей в Крыму прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Российской академии наук Владимир Оленченко.

По словам эксперта, Кулеба в очередной раз продемонстрировал проявления «антироссийского духа», так как все его выступления выстраиваются на русофобской риторике.