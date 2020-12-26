«Взгляд»: дефицит газа оставил Украину без реверсных поставок из Европы

Цены на газ, упавшие весной 2020 года до минимума, теперь выросли до рекордного уровня. В этих условиях европейские страны, наживавшиеся на перепродаже Украине российского газа, решили оставить топливо для собственных нужд и перекрыли реверсные поставки.

Цены на газ, которые весной 2020 года упали до исторического минимума, теперь наоборот выросли до рекордного уровня. В этих условиях европейские страны, наживавшиеся на перепродаже Украине российского газа, решили оставить топливо для собственных нужд и перекрыли реверсные поставки.

Как сообщает газета «Взгляд», с началом холодов цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии поднялись в шесть раз, а в Европе стоимость газа побила рекорд, державшийся с февраля 2019 года. И эти новости, являясь позитивными для России, оказались очень плохими для Киева, так как ему теперь, возможно, поступиться своей гордостью, чтобы восполнить недостаток топлива.

После череды аномально теплых зим, Европа и Азия возможно столкнутся с нормальными для этого времени года холодами. И это, неожиданно поспособствовало росту цены на газ, тем более в условиях возникшего дефицита.

Азия, которая пользуется исключительно сжиженным природным газом, так как туда нет трубопроводных поставок, столкнулась с сокращениями поставок СПГ из Норвегии, Австралии, Малайзии и Катара, откуда в основном его и получала.

Европа, где на ближайшие две недели прогнозируется морозная погода, тоже столкнулась с дефицитом топлива, так как весь СПГ, заполонивший минувшим летом ее рынки, теперь уходит в Азию, где за него готовы платить больше.

«Покупатели, у которых нет альтернативных источников поставок, вынуждены платить большие деньги, чтобы получить газ в январе», — приводит издание слова директора департамента нефти и газа в IHS Markit Чонг Жи Ксина, опубликованные в ProFinance.

Таким образом СПГ покидает европейский рынок. Например, в октябре 2020 года объем поставленного в Европу СПГ сократился на треть, по сравнению с октябрем 2019 года, а в ноябре и декабре этот объем сократился еще на 40% по сравнению с теми же месяцами годичной давности.

И речь идет обо всех европейских странах, имеющих СПГ-терминалы. Даже Литва и Польша, которые сделали независимость от российского трубопроводного газа своей национальной идеей, сталкиваются с сокращением поставок СПГ.

«Фактор снижения поставок американского СПГ, по нашему мнению, перевешивает даже преимущества холодной погоды в Европе, которая также ведет к росту спроса на газ даже в условиях новых локдаунов», — заявил глава группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Азия сейчас переживает период восстановления экономики, чего не наблюдается в Европе, добавил эксперт. И даже без этого поставки СПГ на азиатский рынок всегда были более привлекательными, чем поставки в Европу, и останутся такими в долгосрочной перспективе, так как туда нет возможности поставлять большие объемы трубопроводного газа.

Весеннее падение цен на газ было явление временным и беспрецедентным, добавляет Танурков, и должно было закончится.

В результате Европа, чьи подземные хранилища были заполнены под завязку весной и летом, уже в декабре начала отбирать оттуда максимально возможные объемы газа.

При этом в условиях возникшего дефицита и роста цен на топливо, Европа тут же расставила приоритеты и, решив, что газ нужен ей самой, перекрыла реверсные поставки Украине.

Ранее Польша, Словакия и Венгрия неплохо зарабатывали на перепродаже российского газа Украине, которая переплачивая за топливо, делала вид, что не знает о его происхождении и кичилась энергетической «независимостью» от РФ.

Но теперь Киеву придется осознать, какими неприятностями грозит приобретение топлива не напрямую, а через посредников. Пока что Украине приходится отбирать газ из своих подземных хранилищ, объем топлива в которых к 20 декабря сократился уже с 301 миллиарда кубометров до 24,8.

Такими темпами, уверены эксперты, Украине не хватит газа в ПХГ до конца отопительного периода, и добыча собственного газа не спасет ситуацию.

В любом случае Украине придется обращаться к поставкам импортного топлива, и не исключено, что Киев будет вынужден обратиться с этой просьбой к Москве.